12 giu 2023 17:26

DON’T CRY FOR ME BERRETTINI – IL TENNISTA ROMANO TORNA IN CAMPO DOPO GLI INFORTUNI, AL TORNEO DI STOCCARDA. VIENE ELIMINATO CON UN SECCO 6-1 6-2 DA LORENZO SONEGO E LASCIA IL CAMPO IN LACRIME – PAOLO BERTOLUCCI: “MA VERAMENTE QUALCUNO PENSAVA CHE, DOPO LA LUNGA ASSENZA, BERRETTINI FOSSE IN GRADO DI GIOCARSELA CONTRO SONEGO? – IL 27ENNE RISCHIA DI NON ESSERE TESTA DI SERIE A WIMBLEDON – PRIMA VITTORIA SULL'ERBA PER MUSETTI – VIDEO