LA DONNA E' IMMOBILE – MENTRE CIRUZZO SCALPITA PER TORNARE IN CAMPO, LA MOGLIE JESSICA MELENA FA UNA PROMESSA NEL CASO IN CUI LA LAZIO DOVESSE VINCERE LO SCUDETTO: "PRONTA AD AVERE UN QUARTO FIGLIO IN CASO DI TRICOLORE" - LE FOTO DA URLO SU INSTAGRAM + VIDEO

Marco Gentile per il Giornale

jessica melena 6

Ciro Immobile vuole tornare in campo e nei giorni scorsi l'ha detto a chiare lettere intervistato da Lazio Style Channel: "Sono d’accordo con il pensiero di società e compagni dopo il decreto.

Non mi sembra giusto poter correre in un parco pubblico e non a Formello dove abbiamo un centro sportivo con sei campi che ci permettono di allenarci da soli. Siamo con le mani in mano, senza sapere cosa fare", questo il pensiero piccato del capocannoniere del campionato italiano.

jessica melena 11

Immobile pensa ai propri tifosi dato che il calcio potrebbe essere una buona valvola di sfogo per i tifosi: "Molti nostri compagni di squadra sono rimasti a casa senza le proprie famiglie e questo mi dispiace. Speriamo presto di poter ricominciare, anche per far distrarre le persone. Qualcuno è per il sì e qualcuno per il no, noi vogliamo ripartire con la massima sicurezza e con il permesso dello stato. I tifosi vogliono vedere qualcosa che possa farli divertire in televisione .Non stiamo facendo polemica, vogliamo solamente capire il motivo per il quale non possiamo allenarci nel nostro centro sportivo. Vorremmo solo chiarezza, così da capire come muoverci".

jessica melena e ciro immobile 2

Chiusura con un pensiero al mondo del calcio che muove ogni anno un giro d'affari milionario: "Siamo tutti in attesa per tornare a fare quello che ci piace, anche i colleghi delle altre squadre sono favorevoli alla ripresa. Il calcio muove molti soldi, il tempo sta stringendo. Penso a tutte le categorie inferiori ed alle persone che lavorano intorno al calcio, dovremmo ripartire anche per loro, che non gudagnano quanto noi calciatori. Il lavoro intorno al calcio non riguarda solo calciatori e staff tecnico, ci sono anche giornalisti ed addetti ai lavori".

La promessa di Jessica

La Lazio al momento dello stop del campionato si trovava in seconda posizione a quota 63 punti a meno uno dalla Juventus di Maurizio Sarri e in queste settimane il ds Igli Tare, il presidente Claudio Lotito e il portavoce del club Arturo Diaconale hanno spinto sull'acceleratore facendo capire che la Lazio crede fortemente nello scudetto che manca da 20 anni dalle parti di Formello.

jessica melena e ciro immobile 3

I tifosi sognano il tricolore con Anna Falchi pronta ad uno spogliarello hot come nel 2000. Chi invece non pensa ad uno spogliarello ma ha fatto una promesse è Jessica Melena, lady Immobile, che durante una diretta Instagram con la pagina "Che Fatica la vita da bomber", ha annunciato: "Cosa farei in caso di scudetto alla Lazio? Un altro figlio", il commento di Jessica. La coppia ha già tre figli, di cui uno nato da poco: la famiglia si arricchirebbe di un altro elemento

