10 ott 2024 11:09

UNA DONNA DI GHIACCIO - SVOLTA NELL'HOCKEY AMERICANO: PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA SIEDE SULLA PANCHINA DI UNA SQUADRA DELLA "NHL" - JESSICA CAMPBELL HA DEBUTTATTO COME VICE ALLENATORE DEI SEATTLE KRAKEN - LA 32ENNE ERA GIÀ STATA INGAGGIATA COME VICE DEI COACHELLA VALLEY FIREBIRDS NEL 2022, CHE MILITA NELLA "AMERICAN HOCKEY LEAGUE": "SPERO CHE CI SIA UNA PORTA APERTA PER LE ALTRE DONNE, PIUTTOSTO CHE…"