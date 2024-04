UNA DONNA CON LE PALLE (DA BASKET) – LA CESTISTA CAITLIN CLARK È LA "TAYLOR SWIFT" DELLO SPORT AMERICANO CHE FA IMPAZZIRE GLI “STATES”, DOVE I CAMPIONATI UNIVERSITARI SONO SEGUITI AL PARI (SE NON DI PIU’) DI QUELLI PROFESSIONISTICI – LA CESTISTA DELLE “HAWKEYES” HA GIA’ BATTUTO IL RECORD DI PUNTI A LIVELLO DI COLLEGE CHE DURAVA DA 54 ANNI (STABILITO DA UN UOMO, PETE MARAVICH) E LE SUE PRESTAZIONI HANNO FATTO ALZARE IL PREZZO DEI BIGLIETTI DEL BASKET FEMMINILE...

Estratto dell’articolo di Emanuela Audisio per “la Repubblica”

È la fidanzata d’America. E sta vincendo sul parquet la guerra dei sessi.[…] Si chiama Caitlin Clark, ha 22 anni, è nata a West Des Moines, Iowa, è una ragazza normale che sta generando un fenomeno paranormale. Caitlin gioca a basket, ci prende molto, e per il secondo anno consecutivo ha portato la sua squadra, le Hawkeyes, nella finale del campionato universitario, oggi contro South Carolina che è imbattuta.

Iowa ci prova da tempo ma non ha mai vinto il titolo Ncaa. Chiederete: cosa ha questa ragazza di eccezionale oltre a un braccio d’oro che le ha permesso con 3.685 punti di battere il record che durava da 54 anni di Pete Maravich, top-scorer universitario che nel 1970 con Louisiana era arrivato a 3.667? Tutto e niente.

Non ha un’altezza stratosferica (1.83), non ha alle spalle una storia drammatica, però come tira lei, nessuno, nemmeno tra gli uomini. […] È diventata una rockstar, la Taylor Swift dei canestri: non vai a vedere il basket, vai a vedere lo spettacolo Caitlin. Infatti è già seguita da guardie del corpo perché tutti vogliono il suo autografo, toccare il mito e chiederle come fa. […]

Non era mai capitato che una studentessa facesse alzare biglietti e ascolti del basket femminile, molto più degli uomini. Caitlin ha realizzato il sorpasso: costa più andare a vedere lei (726 dollari) che non i ragazzi (710) e mentre tutti gli altri sport hanno problemi di audience, la squadra di Iowa aveva già il tutto esaurito a inizio campionato. Con Clark nelle Final Four le vendite sono aumentate del 70%, il successo contro la squadra di Lsu ha attirato un pubblico di 12,3 milioni con un picco di 16,1 milioni di spettatori e stabilendo il record di ascolti di tutti i tempi per una partita di basket femminile.

I biglietti per le Final Four femminili a Cleveland (20 mila) sono andati esauriti in 7 minuti. Prezzo medio: 2.300 dollari, era di 350 dollari due anni fa. Il campionato universitario donne in diritti tv vale 650 milioni di dollari. […] Sarà perché Clark è all’ultimo anno di college prima di passare professionista, sarà perché l’idolatria sportiva negli States è roba da Hollywood, ma a Caitlin è riuscito il miracolo di rendere da red carpet quello che prima era solo sottocategoria, “il basket delle femmine”. […]

