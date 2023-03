DONNARUMMA CHI? SE IL MILAN È RIUSCITO A TORNARE DOPO 11 ANNI AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE È MERITO ANCHE DI MIKE MAIGNAN - IL PORTIERE, PRESO COME SOSTITUTO DI “PAPERUMMA” (CHE È ANDATO AL PSG PER USCIRE DALLA CHAMPIONS PRIMA DEL MILAN) HA TOLTO DALLA LINEA DELLA PORTA UN COLPO DI TESTA DI KANE AL 93ESIMO CON UN TEMPO DI REAZIONE DI 60 CENTESIMI DI SECONDO...

Estratto dell’articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

Meglio il Benfica? Come nelle finali vincenti del 1963 e del 1990? O una rivincita col Chelsea, che nel girone in autunno ha vinto facile due volte su due? O magari un clamoroso derby di Champions League che regalerebbe un appassionante aprile thrilling a tutta Milano, sempre che l’Inter faccia la sua parte e si sbarazzi del Porto?

Da due giorni, dalla notte magica e gelata nella swinging London che ha proiettato il Milan ai quarti di finale a distanza di undici anni, la domanda dei tifosi è sempre la stessa: chi sarebbe meglio incontrare?

La risposta la darà ovviamente solo il sorteggio del 17 a Nyon, ma ciò che conta è che dopo anni di amarezze il Diavolo si sta finalmente riprendendo la sua dimensione internazionale. O, meglio, la sua storia. Un’autentica impresa, quella dei rossoneri, contro un Tottenham che partiva strafavorito, malgrado Conte dica il contrario.

La scena cult del mercoledì da leoni è stata la strepitosa parata di Maignan su Kane al 93’, decisiva come un gol segnato. Tempi di reazione: 60 centesimi di secondo. Per il francese, una prestazione che sa anche di rivincita definitiva dopo i 5 mesi da infortunato: «Ho avuto delle ricadute, il polpaccio non guariva e ho forzato», ha ammesso.

Una parata da 20 milioni: tanto vale l’accesso ai quarti. In tutto, il Milan da questa Champions ne ha già incassati oltre 70 solo di premi Uefa. Acquistato dal Lille per 15 milioni nell’estate del 2021, oggi Maignan vale il quadruplo: almeno 60. Fondamentale per lo scudetto, ha subito scacciato il fantasma di Donnarumma:

Gigio è andato al Psg per vincere la Champions, intanto però ai quarti il Milan c’è e lui no. Ma non è solo del portiere il merito di questa solidità che è il vero segreto del Diavolo 2022-23, ma di tutto il muro difensivo rossonero. […]

