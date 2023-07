DONNARUMMA IN PORTA? NO, E' STATO MESSO ALLA PORTA - IL NUOVO ALLENATORE DEL PSG, LUIS ENRIQUE, VUOLE UN NUOVO PORTIERE PERCHÉ CONSIDERA "GIGIO" NON COMPATIBILE CON LA SUA IDEA CALCISTICA - LA COSTRUZIONE DAL BASSO NON È MAI STATO IL PUNTO DI FORZA DELL'AZZURRO E IL TECNICO SPAGNOLO VORREBBE AFFIANCARGLI UN PROFILO PIÙ ESPERTO - ORA DONNARUMMA POTREBBE LASCIARE PARIGI, VISTO CHE IN PASSATO HA GIA' SOFFERTO LA CONCORRENZA DI KEYLOR NAVAS...

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

[…] la famigerata «ripartenza dal basso», tanto di moda nel calcio moderno da una decina d’anni, dove il portiere diventa il primo regista della squadra. Un fondamentale che di certo non è mai stato un punto di forza di Gigio Donnarumma. […] un difetto che ora potrebbe costargli caro, visto che il neo allenatore dei parigini, Luis Enrique, sta pensando di affiancargli un rivale di alto livello per stimolare la concorrenza tra i pali.

luis enrique jamon

[…] l’ Equipe […] tratteggia una vera e propria incompatibilità tecnica fra Gigio e Luis Enrique, che del possesso palla fa un caposaldo della sua ideologia calcistica. «Finora ha dimostrato molta incertezza in tale fase e sulla carta non dispone dei mezzi tecnici per soddisfare le esigenze del nuovo staff tecnico» si legge sul giornale.

I nomi dei potenziali «titolari-bis» sono quelli di Lloris e De Gea, entrambi senza squadra. Il primo si è appena lasciato col Tottenham, il secondo ha detto addio al Manchester United. […] all’alba della sua terza stagione parigina, Gigio è già sotto processo. […] Per lui non c’è pace. La concorrenza di Keylor Navas lo ha condizionato per un anno e mezzo, levandogli certezze e serenità, ma dopo che nel gennaio scorso il costaricano era andato in prestito al Nottingham Forest sembrava che Gigio fosse finalmente pronto a prendersi Parigi e meritarsi lo stipendio da superstar da 10 milioni all’anno bonus inclusi.

Non è stato così. I tifosi gli contestano ancora l’errore dei quarti di finale di Champions del 2021-22: lui che aspetta troppo a giocare la palla, la spinta furba di Benzema, la rete decisiva del francese con il Real Madrid a festeggiare il passaggio del turno. […]

L’ex milanista rientra lunedì dalle ferie e a Parigi non troverà più il preparatore Gianluca Spinelli, vicino all’Inter. Un guaio in più. C’è chi parla di cessione, ma è improbabile. Perché Gigio ha un contratto pesante fino al 2026, ma soprattutto perché è intenzionato a restare, come ha confidato a chi gli sta vicino. Per il Psg ha detto addio al Milan, il suo primo amore. E non è stato facile. Ecco perché non intende arrendersi. Ora però tocca a lui. Tutto è nelle sue mani. E nei suoi piedi.

