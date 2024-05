DOPO AVER AFFOSSATO IL NAPOLI SCUDETTATO, PER DE LAURENTIIS ARRIVA UN'ALTRA GRANA - LA PROCURA DELLA FIGC INDAGA SULL'ESPULSIONE DALLA PANCHINA DURANTE LA PARTITA CON LA TERNANA DI NICOLA BELLOMO, CALCIATORE DEL BARI (DI PROPRIETÀ DI AURELIONE) - SUL ROSSO AL GIOCATORE DEL CLUB PUGLIESE SI SAREBBE CONCENTRATO UN FLUSSO ANOMALO DI SCOMMESSE - PER IL MOMENTO, IL CLUB E IL GIOCATORE NON RISCHIANO NULLA, A MENO CHE...

Estratto dell'articolo di Enzo Tamborra per www.repubblica.it

nicola bellomo

Il Bari non rischia nulla e, al momento, neanche Nicola Bellomo. A meno che dalle indagini della Procura Federale della Figc non emerga che gli scommettitori che hanno puntato sull’espulsione dalla panchina del giocatore biancorosso, in occasione del ritorno playout tra Ternana e Bari, siano legati in qualche modo al tesserato del Bari e che dunque il suo comportamento potrebbe essere stato doloso.

luigi e aurelio de laurentiis

Se dovesse emergere questo aspetto, allora le cose cambierebbero e Bellomo potrebbe andare incontro ad una squalifica. Non ci sarebbero invece problemi per il Bari, in quanto il club non è coinvolto direttamente nella vicenda, circostanza che si verifica quando sotto i riflettori c’è il comportamento di un dirigente. Potrebbero esserci gli estremi per configurare la responsabilità oggettiva del Bari, ma nella peggiore delle ipotesi il club biancorosso andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria.

schedine sull'espulsione di nicola bellomo durante ternana bari

[…] Di sicuro quello della Procura Federale della Figc è un atto dovuto, perché da giorni si vociferava di quell’espulsione sospetta e sulle chat giravano foto delle schedine di chi aveva puntato sul rosso in panchina al numero 10 del Bari. […]

Al momento, va ribadito chiaro e tondo, non esiste alcuna prova del coinvolgimento del giocatore. Quel che si sa è che le giocate sarebbero state effettuate tutte nella stessa ricevitoria e che l’espulsione di Bellomo dalla panchina veniva quotata 24 volte la puntata. Il centrocampista biancorosso è reduce da una stagione che lo ha visto poco coinvolto dai vari tecnici che si sono avvicendati sulla panchina del Bari. […]

nicola bellomo nicola bellomo nicola bellomo