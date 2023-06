Vedere Materazzi così masterclasses #intermerda ????????? https://t.co/3hzP7BvlOh — Perché la Juve è la Juve ?????????? (@DGJjUVENTINODOC) June 10, 2023

Il Manchester City è Campione d'Europa. A Istanbul la squadra di Guardiola batte 1-0 l'Inter in finale, vince la Champions League per la prima volta nella sua storia e centra un fantastico Triplete dopo i trionfi in Premier League e FA Cup. All'Ataturk va in scena un primo tempo molto tattico ed equilibrato segnato da poche occasioni e dall'infortunio di De Bruyne. Nella ripresa poi i Citizens sbloccano il match grazie a una rete di Rodri (68') e la reazione nerazzurra si infrange su una traversa centrata da Dimarco e su una parata di Ederson su un colpo di testa ravvicinato di Lukaku.

Al 59' l'Inter poteva sbloccare la finale di Champions League, approfittando di una leggerezza del Manchester City in fase di costruzione: pallone recuperato, Lautaro Martinez è dentro l'area con Lukaku libero di ricevere in posizione centrale, l'argentino però sceglie di calciare e viene chiuso dall'uscita tempestiva di Ederson, che sventa il pericolo. Occasione enorme sprecata che fa infuriare Barella, che si arrabbia col compagno. Scintille in campo, il "Toro" risponde e Dumfries prova a calmarlo, poi rientra tutto. Nervi tesi.

"L'Inter ha un palmares di successi, questa è la sua sesta finale. Arrivare sul gradino più alto non è semplice, ma deve essere l'obiettivo. Nello sport bisogna essere ambizioni e questo ci ha portato a essere qua. I rapporti col City sono ottimi, se consideriamo i soldi che hanno speso il divario è netto, ma noi vogliamo giocarcela fino in fondo".

