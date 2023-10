30 ott 2023 14:18

DOPO IL BACIO, LO SCHIAFFONE - LA FIFA HA SQUALIFICATO PER 3 ANNI IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA, LUIS RUBIALES, PER LA "POMICIATA" STRAPPATA A JENNI HERMOSO - IL BACIO ALLA CALCIATRICE, DOPO LA VITTORIA DEL MONDIALE DA PARTE DELLA NAZIONALE SPAGNOLA DI CALCIO FEMMINILE, AVEVA SOLLEVATO UN POLVERONE, CON RUBIALES CHE ERA STATO SOSPESO PER 90 GIORNI: ADESSO È IN ARRIVO LA MAXI-STANGATA…