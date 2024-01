DOPO BENZEMA E FIRMINO, ECCO UN ALTRO CHE VUOLE SCAPPARE DALLA GABBIA DORATA SAUDITA - IL CENTROCAMPISTA INGLESE, JORDAN HENDERSON, SI SAREBBE PENTITO DELLA SCELTA DI ANDARE A GIOCARE NELLA "SAUDI PRO LEAGUE" E VORREBBE TORNARE IN EUROPA - L'EX CAPITANO DEL LIVERPOOL AVEVA ACCETTATO L'OFFERTA DA 22 MILIONI A STAGIONE (PER 3 ANNI) DELL'AL-ETTIFAQ, ALLENATO DA GERRARD, SOLAMENTE 6 MESI FA, MA NON SI E' AMBIENTATO - LA SUA SCELTA AVEVA SCATENATO LE POLEMICHE DELLA COMUNITÀ LGBT+ INGLESE, CHE LO ACCUSAVANO DI…

Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

Vuole tornare. Proprio lui che per andarsene aveva sfidato quelle critiche che lo hanno seguito anche in nazionale, quelle della comunità LGBTQ+ di cui a lungo era stato paladino che non aveva digerito la sua scelta di andare a giocare in Arabia Saudita, paese in cui l’omosessualità è un crimine. Jordan Henderson, il 33enne ex capitano del Liverpool, ha deciso dopo 6 mesi che la Saudi League non fa per lui e ha fatto sapere ai club di Premier League che è pronto a tornare. Anche se la mossa gli costerebbe milioni di euro in tasse.

LA SCELTA

Henderson aveva deciso di lasciare il Liverpool la scorsa estate ben prima che il nuovo El Dorado del mondo del pallone bussasse alla sua porta. […] Per l’idea di una nuova sfida agli ordini di Steven Gerrard, […] ma anche per quello stipendio faraonico da quasi 22 milioni di euro a stagione per tre anni. Esentasse. Una scelta che aveva attirano su Henderson critiche enormi, arrivate fino ai fischi nelle ultime esibizioni con la nazionale inglese.

LA SITUAZIONE

Dopo 6 mesi, Henderson ha capito che la Saudi League non fa per lui. Non è a rischio la sua convocazione all’Europeo con l’Inghilterra, visto che Southgate ha continuato a chiamarlo anche dopo che ha lasciato la Premier League, ripetendo più volte che non è un problema dove gioca. Ma l’ex capitano del Liverpool in Arabia Saudita non si è ambientato: campionato troppo debole, nonostante l’innesto di campioni arrivati con lui la scorsa estate, poco pubblico, squadra che non funziona nonostante Gerrard, con una serie aperta di 8 gare senza successi e un ritardo di 28 punti dalla capolista Al-Hilal.

A rendere più pesante la situazione di Henderson ci si è messo anche l’addio di Ian Foster, l’assistente di Gerrard che era stato l’uomo chiave nella scelta del centrocampista e che ha lasciato il club saudita per tornare in Inghilterra ad allenare il Plymouth Argyle in Championship. Pur di andarsene già nel mercato di gennaio, Henderson è disposto a rinunciare ai soldi, e anche a tanti: nel suo contratto c’è una clausola che annulla la parte “esentasse” dei suoi quasi 22 milioni di euro annui se non rimane nella Saudi League per almeno due stagioni. Potrebbe non bastare, perché oltre a trovare una nuova squadra il centrocampista deve anche convincere l’Al-Ettifaq a lasciarlo andare. Per loro, Henderson era stato l’acquisto top dell’estate, uno per cui oltre al contratto erano anche investiti 15 milioni di euro di costo del cartellino. […]

