DOPO ESSERE STATO MASSACRATO IN LUNGO E LARGO DAI FAN SUDAMERICANI DI SHAKIRA, PIQUÉ REAGISCE: "NON HANNO UNA VITA. STANNO LÌ CON IL TELEFONO IN MANO. SUI SOCIAL HO SUBITO MINACCE DI MORTE, COSE INCREDIBILI, ASSURDE. E CHE IMPORTANZA POSSO DAR LORO? ZERO. SONO COME DEI ROBOT. LI TRATTO COME SE FOSSERO DEGLI AUTOMI” – IL RIFERIMENTO UN PO' SNOB ALLE ORIGINI DELLA CANTANTE: "È LATINOAMERICANA…” (COME A DIRE "E' UN PO' BURINA") - LA RISPOSTA SPEZIATISSIMA DI SHAKIRA

Estratto da gazzetta.it

shakira pique

La guerra a suon di frecciatine tra Shakira e Piqué non sembra proprio volersi placare, anzi, negli ultimi giorni le battutine e commenti al veleno non prendono più di mira soltanto i diretti interessati, ma non risparmiano proprio nessuno, neanche i rispettivi fandom.

Dopo l'uscita della canzone Music Session 53, piena di riferimenti e di battutine velenose rivolte a Piqué e alla sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti, l'ex difensore del Barcellona in un'intervista ha parlato dei commenti negativi ricevuti dopo la separazione dalla cantante colombiana, lanciandosi un j'accuse rivolto all'intero popolo latino americano: "Nessuno pensa all'altra persona, a quella che riceve tanto disprezzo, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire 'Ah, abbiamo esagerato'? Sono molto deluso di come va il mondo" ha spiegato Gerard Piqué.

"La mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla" ha continuato. Poi l'affondo finale: "Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi" ha concluso.

GERARD PIQUE SHAKIRA

LA RISPOSTA DI SHAKIRA— Le parole di Piqué, ovviamente, non sono cadute nel vuoto. Shakira non si è espressa sulle minacce che il suo ex sostiene di avere ricevuto, ma si è schierata immediatamente dalla parte dei suoi fan, rivendicando a gran voce sui social il fatto di essere latinoamericana: "Sono orgogliosa di essere latinoamericana" ha scritto la pop star in un post pubblicato su Twitter, indirizzato con buona probabilità proprio al padre dei suoi figli.

pique shakira pique clara chia marti shakira pique' SHAKIRA E PIQUE IN SPIAGGIA shakira pique 4 shakira pique 10 shakira pique 2 shakira pique 11 shakira pique 12 SHAKIRA PIQUE' shakira pique 5 shakira pique 6 shakira pique 9 SHAKIRA PIQUE' pique con shakira

(…)