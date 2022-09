DOPO IL KO CON L’UDINESE, ALTRA SCONFITTA PER LA ROMA IN EUROPA LEAGUE: I BULGARI DEL LUDOGORETS SI IMPONGONO 2-1 – MOURINHO: "RISULTATO BUGIARDO. SEMBRA CHE IN QUESTI ULTIMI GIORNI TUTTO CI VADA CONTRO" – I GIALLOROSSI, CHE SEMBRAVANO UN BUNKER INVALICABILE, HANNO PRESO 6 GOL IN 2 PARTITE, MOU: “NON MI PIACE PARLARE SOLO DEL REPARTO DIFENSIVO…”, GIA’, LA COPPIA MATIC-CRISTANTE IN MEZZO AL CAMPO NON FUNZIONA E GLI ESTERNI FATICANO. E CON I VARI INFORTUNI, SI NOTANO DI PIU' I LIMITI DELLA ROSA...

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

ludogorets roma mourinho

Due sconfitte in cinque giorni per la Roma di José Mourinho, due trasferte da archiviare in fretta anche se l’allenatore giallorosso, stavolta, è meno teso rispetto alla serata di Udine: "Questo ko contro il Ludogorets è un risultato bugiardo, non abbiamo fatto una partita fantastica, ma se non potevamo vincere potevamo almeno non perdere. Sembra che in questi ultimi giorni tutto ci vada contro, però meno male che ci sono altre cinque partite nel girone".

TESTA ALL'HELSINKI— Il pensiero di Mou è rivolto già alla settimana prossima contro l’Helsinki all’Olimpico: "Vincere la prima è sempre importante, ma andiamo avanti, la prossima in casa vogliamo fare tre punti". La Roma, che sembrava un bunker invalicabile, ha preso 6 gol in 2 partite, ma Mourinho non vuole parlare solo di difesa: "Non mi piace parlare solo del reparto difensivo, è tutta la squadra che attacca o difende. Il secondo gol è una conseguenza di emotività perché volevamo continuare a giocare con rischio per vincere".

ludogorets roma

IL RICORDO— Prima di tornare in Italia, Mourinho ha voluto ricordare così la Regina Elisabetta: "Mi dispiace tanto per la sua scomparsa, sono uno straniero in Inghilterra che ormai è casa mia e della mia famiglia. È una figura che tutti rispettiamo, una signora incredibile, solo rispetto per lei".

