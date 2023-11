DOPO MOURINHO, ANCHE SARRI ATTACCA LA LEGA SERIE A: "STUPIDO METTERE IL DERBY NELLA SETTIMANA DELLA CHAMPIONS. MI SEMBRA GENTE ESTRANEA AL CALCIO CHE NON SI RENDE CONTO DI COSA SIA IL DERBY" (COSA FARA L’AD DELLA LEGA DE SIERVO, RISPONDERA’ ANCHE AL TECNICO BIANCOCELESTE?) – POI ACCENDE LA STRACITTADINA: "NOI COL FEYENOORD ABBIAMO FATTO UNA GUERRA, LA ROMA GIOVEDÌ HA UNA SPECIE DI AMICHEVOLE”

LA POLEMICA DI SARRI— C’è però una cosa che preoccupa il tecnico della Lazio. "Speriamo di recuperare le energie in tempo per il derby, perché molti giocatori hanno finito la gara con qualche acciacco". Due, in particolare: Zaccagni e Luis Alberto: "Un po’ di preoccupazione c’è per loro", sospira Sarri, che poi attacca.

"La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera. Se mi chiedete se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby. Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori", ha chiuso il toscano.

