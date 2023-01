DOPO IL NIET AI FONDI, LOTITO E DE LAURENTIIS SI PREPARANO A FAR LA GUERRA ANCHE A GOLDMAN SACHS E JP MORGAN CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE PER LA SERIE A (IN PARTICOLARE PER IL CANALE TEMATICO E LO SFRUTTAMENTO AUTONOMO DEI DIRITTI TV) OFFRENDO MAXI-PRESTITI INTORNO AL MILIARDO DI EURO – “LA STAMPA” SPIEGA CHE AURELIONE E LOTIRCHIO “NON VEDONO DI BUON OCCHIO LA NOVITÀ DI UNA FORTE STRUTTURA MANAGERIALE ESTERNA”

Da ilnapolista.it

La Stampa fa il punto sulla prossima asta per i diritti tv.

LOTITO DE LAURENTIIS

La prospettiva del canale della Serie A fa gola alla finanza internazionale. Goldman Sachs si aggiunge a Jp Morgan nelle manifestazioni di interesse per la possibile svolta della Lega in ambito mediatico. Le due grandi banche d’affari americane hanno scritto ai vertici di Via Rosellini per offrire maxi-prestiti intorno al miliardo di euro. Al centro di questi piani di sviluppo c’è soprattutto la possibilità che i club decidano di sfruttare autonomamente i diritti tv senza cederli agli operatori tv o streaming a partire dal nuovo ciclo al via dal 2024,

lorenzo casini foto di bacco

Le proposte delle banche d’affari di New York potrebbero convincere di più rispetto ai fondi di private equity che vogliono comprare le quote di un’eventuale media company della Lega. I presidenti più attivi nella vita politica della Serie A, come Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, non vedono di buon occhio questa prospettiva perché temono la novità di una forte struttura manageriale esterna. Per questo prima è stata bocciata la cordata di Cvc, che ha trovato accoglienza migliore in Spagna e Francia.