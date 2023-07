DOPO UNA PARTITA DURATA TRE GIORNI BERRETTINI TORNA ALLA VITTORIA – A WIMBLEDON IL TENNISTA ROMANO BATTE SONEGO IN 4 SET NEL DERBY ITALIANO. TRE MESI FA L’ULTIMA VITTORIA, A MONTECARLO. DA ALLORA, IL CALVARIO DI UN NUOVO INFORTUNIO AGLI ADDOMINALI, IL RIENTRO CHOC SULL’ERBA DI STOCCARDA E LE POLEMICHE PER LA STORIA CON MELISSA SATTA…

Da ilfattoquotidiano.it

matteo berrettini

Erano passati quasi tre mesi, 85 giorni per l’esattezza, dall’ultima vittoria di Matteo Berrettini nel circuito Atp. Era il 12 aprile e il romano vinceva al secondo turno a Montecarlo contro Francisco Cerundolo. Da allora, il calvario di un nuovo infortunio agli addominali e il rientro choc sull’erba di Stoccarda, con le lacrime dopo la sconfitta contro Lorenzo Sonego. Proprio contro il suo amico, ora Berrettini ritrova la gioia di un successo, che vale la qualificazione al secondo turno di Wimbledon.

È ancora presto per parlare di rinascita, ma intanto è il segnale di una luce in fondo al tunnel. Il 27enne romano ha avuto la meglio in un derby italiano durato tre giorni, per via delle continue interruzioni dovute alla pioggia. Oggi, alla ripresa, ha chiuso vincendo il quarto set per 6 a 3.

berrettini melissa satta berrettini satta matteo berrettini