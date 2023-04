DOPO LE PROTESTE DI LOTITO E SARRI, IL DESIGNATORE ROCCHI FERMA L’ARBITRO GHERSINI – COME RIPORTA IL "CORSPORT" E' STATO ACCOLTO L'AUGURIO DEL TECNICO BIANCOCELESTE, CHE DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL TORINO AVEVA FATTO FUOCO E FIAMME CONTRO IL DIRETTORE DI GARA – ANCHE LOTITO E’ FURIBONDO COSI’ COME MOLTI TIFOSI CHE SUI SOCIAL E NELLE RADIO TEMONO IL COMPLOTTO PER LA CHAMPIONS – LE FOTO BY MEZZELANI DELLA TRIBUNA DI LAZIO-TORINO: DAL PROCURATORE NINO DI MATTEO AL MINISTRO ABODI CON GIULIO NAPOLITANO: ECCO CHI C’ERA

PROTESTE LAZIO

“Il giorno dopo la sconfitta con il Torino, Maurizio Sarri resta furibondo per l’arbitraggio di Ghersini e Lotito lo è ancora di più. Si sente penalizzata, la Lazio, al punto che i tifosi sui social e nelle radio hanno paragonato la direzione di gara a quella di Giacomelli in un’altra sfida con il Torino, nel dicembre 2017”. A scriverlo è Repubblica, che torna sugli errori nella gestione della partita di sabato dell’arbitro Ghersini, attaccato in conferenza stampa da Sarri. “Ed è diventato virale il meme dello stesso Ghersini che, un’immagine dopo l’altra, si trasforma in Giacomelli. Una sovrapposizione che inquieta i laziali, visto il traumatico epilogo di quel campionato”.

LOTITO FURIOSO

(…) Furioso anche il presidente Lotito, così come i sostenitori biancocelesti. Il patron, però, è rimasto in silenzio. Non ha buttato ulteriore benzina sul fuoco, causa ragioni di opportunità politica. A Formello c'è la convinzione di esser stati penalizzati, specialmente dopo un'analisi a mente fredda degli errori commessi dal direttore di gara. Il designatore Rocchi, comunque, con tutta probabilità non fermerà Ghersini: l'augurio di Sarri non verrà quindi accolto. Adesso c'è da resettare tutto e lasciarsi alle spalle il brutto pomeriggio dell'Olimpico. Domenica, infatti, ci sarà l'importantissima trasferta di San Siro contro l'Inter dell'ex Inzaghi.

