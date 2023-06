DOPO LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS, JACK GREALISH AVRÀ BISOGNO DI UN FEGATO NUOVO! - IL GOLDEN BOY DEL MANCHESTER CITY STA ANCORA SMALTENDO LA SBORNIA DI SABATO SERA, QUANDO I "CITIZENS" HANNO BATTUTO L'INTER IN FINALE DI COPPA CAMPIONI - TRA BIRRE TRACANNATE COME FOSSERO SUCCHI DI FRUTTA, GARGARISMI CON LA VODKA E DOCCE DI CHAMPAGNE, IL COATTISSIMO CALCIATORE INGLESE È DIVENTATO L'IDOLO DEI TIFOSI BRITANNICI - LA FOTO DI LUI CHE VIENE TRASCINATO DAI COMPAGNI MENTRE LASCIA L'HOTEL DI IBIZA… - VIDEO

Da www.ilnapolista.it

Jack Grealish è l’edonista per eccellenza. Per lui ogni occasione è buona per fare festa, non a caso sono quattro giorni che ancora festeggia la vittoria della Champions League da parte del suo Manchester City (il triplete, in realtà). Lo scrive il Guardian. Grealish “sta vivendo la migliore settimana della sua vita“.

Per Grealish, “ogni settimana è una buona settimana. È l’ottimista per eccellenza, l’edonista per eccellenza, il perfetto animale da festa. E questo è il suo momento. Negli anni a venire, questo comportamento diventerà noto come “fare il Jack”. Gli si potrebbe intitolare un festival di quattro giorni chiamato Grealishbury o Jackstock, dove i festaioli si fanno versare della costosa vodka in gola mentre “fanno i gargarismi””.

Grealish si è sempre divertito molto, continua il Guardian, “anche quando l’anno scorso giocava malissimo durante la sua prima stagione al City nonostante avesse firmato per 100 milioni di sterline”. “Jack il ragazzo. Mai un adorabile narcisista che ostenta i polpacci, che dribbla in modo esplosivo e così amabile è stato chiamato in modo più appropriato”.

Grealish ha festeggiato a torso nudo, è quasi caduto dall’autobus durante i festeggiamenti dicendo che non dormiva da 24 ore e che “ha passato il giorno e la notte migliori” della sua vita, facendosi immortalare mentre il compagno di squadra Kalvin Phillips gli versava dell’alcol in gola. E’ sceso dall’aereo che quasi inciampava. Un commentatore video di YouTube ha detto che “non aveva idea di quale pianeta si trovi”, “il che è leggermente ingiusto. È sul pianeta Party of My Life“.

Ci sono stati numerosi altri momenti salienti, il Guardian li elenca, come quando ha cantato l’adattamento dei tifosi del City di “Everywhere” dei Fleetwood Mac, o quando si è fatto versare lo champagne in testa da Erling Haaland.

Grealish dovrebbe essere disponibile per giocare con l’Inghilterra a Malta venerdì. “Nel frattempo, sta mostrando a tutti noi come festeggiare come se fosse il 2023 e avessimo appena vinto il triplete. Ora è al quarto giorno, ancora inciampando, ancora facendo il tacchino. E non mostra alcun segno di rallentamento”.

