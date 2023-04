DOVE CADONO LE AQUILE – LA LAZIO PERDE 1-0 IN CASA CON IL TORINO E MAURIZIO SARRI SBROCCA CONTRO IL DIRETTORE DI GARA GHERSINI: “QUESTO È UN ARBITRO DA FERMARE E SE NON LO FERMANO SONO PREOCCUPATO. IL GOL NASCE DA UNA RIMESSA IRREGOLARE, CON QUESTO ARBITRAGGIO AVREMMO POTUTO FINIRE ANCHE IN 10 O IN 9” – POI LA BORDATA SUI 15 PUNTI RESTITUITI ALLA JUVENTUS: “DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO, IL CAMPIONATO È FALSATO” – VIDEO

Per Maurizio Sarri c'è un grande responsabile nella sconfitta della Lazio contro il Torino ed è l'arbitro Davide Ghersini. La Lazio frena la sua corsa in campionato. La 31esima giornata di Serie A per i biancocelesti si conclude con la vittoria del Torino di Ivan Juric allo stadio Olimpico e il tecnico toscano è una furia con il direttore di gara.

Il tecnico della Lazio, dopo il triplice fischio, si è sfogato ai microfoni di Dazn: «Noi fortemente penalizzati, con questo arbitraggio avremmo potuto finire anche in 10 o in 9. Il nervosismo nasce da quello - ha detto il tecnico biancoceleste -. Avevo speranze nel secondo tempo, quando il Torino faceva più fatica a venirci a prendere e ripartire. Dispiace, ma la squadra ha fatto bene e andiamo avanti.

Ci hanno fatto innervosire una serie di episodi, la valutazione dei falli che tre minuti prima erano di un tipo e tre minuti dopo di un altro. Il gol nasce da una rimessa irregolare, questo è un arbitro da fermare e se non lo fermano sono preoccupato. Il cambio di temperatura di questi giorni ci ha penalizzato, eravamo meno brillanti».

«I punti restituiti alla Juventus? Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici 'scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora', non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona», ha dichiarato in conferenza stampa dopo il ko con il Torino.

