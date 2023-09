30 set 2023 20:10

DOVE SONO QUELLI CHE CHIEDEVANO LA TESTA DI PIOLI DOPO IL DERBY? IL MILAN BATTE LA LAZIO 2-0 E PER ORA TORNA IN VETTA (MA PERDE PER INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK) – PULISIC E OKAFOR A SEGNO, LEAO UOMO ASSIST, STANDING OVATION PER ADLI, GRANDE INTUIZIONE DI PIOLI CHE LO HA REINVENTATO COME CENTRALE IN MEZZO AL CAMPO - LA FRASE AL VELENO DELLA MOGLIE DI IMMOBILE: "LA RICONOSCENZA È UN RARO FIORE". SEMBRA CHE LA POLEMICA SIA NEI CONFRONTI DI ALCUNI TIFOSI LAZIALI FELICI DELL'ESCLUSIONE DEL BOMBER DAI TITOLARI A SAN SIRO…