DOVE SONO QUELLI CHE VOLEVANO LA TESTA DI ALLEGRI? LA JUVENTUS VINCE ANCORA NEL FINALE CON UNA RETE DI DANILO SU ASSIST DI CHIESA: OTTAVO SUCCESSO DI FILA (E 8 PARTITE SENZA SUBIRE GOL) ORA È A MENO QUATTRO DAL NAPOLI CHE DOMANI GIOCHERÀ IN CASA DELLA SAMPDORIA E POI VENERDÌ 17 CI SARÀ LO SCONTRO DIRETTO AL MARADONA - INCREDIBILE DI MARIA: SI FA DI NUOVO MALE E CHIEDE IL CAMBIO...

Chissà che fine hanno fatto i competenti che sfogavano la loro frustrazione sulle tastiere con l’hashtag #Allegriout. Il calcio è per pochi. La Juventus ha vinto ancora, ottavo successo di fila (non perde da Milan-Juventus), ancora 1-0 e ancora nel finale. Stavolta contro l’Udinese. Gol all’86, di Danilo, su assist di Chiesa imbeccato da Paredes. Partita di discreta intensità, l’Udinese di Sottil ha giocato, ha avuto le sue chance ma la Juventus è parsa in ottime condizioni fisiche e soprattutto una squadra consapevole sia delle proprie forze sia della durata della partita. Non si sono mai fatti prendere dall’ansia né dalla fretta.

La Juve sale a 37 punti in classifica, al secondo posto, a meno quattro dal Napoli che domani giocherà in casa della Sampdoria e poi venerdì 17 ci sarà lo scontro diretto a Fuorigrotta.

