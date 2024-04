DOVIZIOSO, CHE PAURA! L'EX CAMPIONE DEL MONDO CLASSE 125 È CADUTO SULLA PISTA DA CROSS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, VICINO AREZZO, MENTRE SI STAVA ALLENANDO ED È STATO TRASPORTATO IN ELISOCCORSO IN OSPEDALE A FIRENZE. NELLA CADUTA “DOVI” AVREBBE RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO MA NON È IN PERICOLO DI VITA…

Da corrieredellosport.it

Incidente in Valdarno per Andrea Dovizioso, campione del mondo classe 125 nel 2004. Stamani, da quanto appreso, il pilota 38enne è caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località Il Tasso, mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali.

Nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico. Da quanto appreso non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi.

"Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all'ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!". Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo aver appreso dell'incidente che ha causato il ferimento del campione dell'ex campione del mondo classe 125.

