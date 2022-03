"CON GIANNI DE MICHELIS ERO AMICA MA NON C’E’ STATA NESSUNA LOVE STORY" – PARLA LA "DIVINA" MABEL BOCCHI, EX STELLA DEL BASKET: "COME COMPAGNI HO SEMPRE PRETESO, ANCHE SBAGLIANDO, UOMINI BELLI. DE MICHELIS ERA INTELLIGENTE, NON BELLO. GLI DICEVO: “GIANNI, TENTA DI DIMAGRIRE”. E LUI: “NO, ORA SONO UN GRASSO, BRUTTO E FELICE. SE DIMAGRISSI DIVENTEREI UN BRUTTO INFELICE”. DOPO LE NOZZE SI È ASCIUGATO” – E POI RACCONTA DEL FIDANZATO MASAI IN TANZANIA: "SI VIVEVA IN CASE COSTRUITE CON LO STERCO DI VACCA, AL MATTINO CON IL LATTE BEVEVI PURE LE MOSCHE. ORA SONO SINGLE STO BENISSIMO NON VOGLIO PIÙ NESSUNO TRA I PIEDI.