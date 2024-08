14 ago 2024 23:33

IL DRAMMA DI LAMINE YAMAL: SUO PADRE MOUNIR NASRAOUI È STATO ACCOLTELLATO DOPO UNA RISSA IN UN PARCHEGGIO A MATARÒ, SULLA COSTA BRAVA - L’UOMO È STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI ALL'OSPEDALE CAN RUTI DI BADALONA ED È IN PROGNOSI RISERVATA – IL PAPA’ DELLA STELLA DEL BARCELLONA AVREBBE RICEVUTO "PIÙ DI UNA COLTELLATA". NON SI CONOSCONO ANCORA ULTERIORI DETTAGLI, ANCHE SE L'AGGRESSIONE CON COLTELLO POTREBBE ESSERE STATA PRECEDUTA DA UNA…