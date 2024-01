“LA MIA DEBOLEZZA ERANO LE DONNE. E ALLORA? A CHI NON PIACCIONO? NON SONO MAI STATO INFEDELE A NANCY DELL’OLIO, PERCHÉ NON ERAVAMO SPOSATI.

Da sportmediaset.mediaset.it - Estratti

Sven-Goran Eriksson ha il cancro. È stato lo stesso ex allenatore della Lazio ed ex ct inglese a rivelarlo a una radio svedese: "Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò". Lo svedese, 75 anni, ha anche spiegato la prognosi data dai dottori:

"Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza".

Eriksson, che in carriera ha vinto lo scudetto con la Lazio nel 1999-2000 (oltre a una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane) e ha anche ricoperto il ruolo di direttore tecnico alla Roma, alla Fiorentina e alla Sampdoria, ha rivelato di avere il cancro alla radio svedese P1: "Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno".

L'anno scorso Eriksson si era dimesso da direttore sportivo del Karlstad Football per problemi di salute: "Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici a causa di problemi di salute sui quali sto indagando", aveva detto.

