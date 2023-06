LA DUCATI CALA IL POKER… E AL MUGELLO PARTE LA FESTA! – LA SCUDERIA ITALIANA DOMINA IL GRAN PREMIO DI CASA CON IL PODIO BAGNAIA, MARTIN E ZARCO PIU’ IL QUARTO POSTO DI MARINI – “PECCO” SCATENATISSIMO: DOMINA DALL’INIZIO ALLA FINE, POI SI MANGIA UN HOT DOG A BORDO PISTA E FA IL DJ: “È STATO IL FINE SETTIMANA PERFETTO. UNO DEI MIGLIORI DELLA MIA VITA” – L’INVASIONE DI “CAMPO” DEI TIFOSI - MARQUEZ, DOPO LO SCAZZO CON L’ATTUALE CAMPIONE DEL MONDO DURANTE LE QUALIFICHE, CADE AL SESTO GIRO… - VIDEO

pecco bagnaia gp mugello 5

Pecco Bagnaia ha vinto ancora, come aveva già fatto ieri nella sprint race […] Come aveva già fatto lo scorso anno, si è ripetuto oggi, dominando dall’inizio alla fine, lasciando a comando Miller per appena lo spazio di una curva. […]

Per festeggiare, si è fermato a bordo pista, e […] si è mangiato un hot dog, ormai una tradizione dopo ogni vittoria. «È stato il fine settimana perfetto. Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro enorme e prima di pensare alla prossima gara voglio godermi questo momento, perché è uno dei migliori della mia vita» […]

invasione di pista gp mugello

Nella giornata di Bagnaia, è tutta la Ducati a festeggiare. Per il poker di Desmosedici al traguardo, a partire da quelle di Jorge Martin e Johann Zarco che sono saliti sul podio con Pecco. I due piloti di Pramac, con una livrea ispirata alla Divina Commedia dantesca, non potevano fare più felice il team Pramac, che ha sedo proprio in toscana. Quarto posto, invece, per Luca Marini, che è riuscito a giocarsi il podio fino alla fine nonostante una frattura alla mano.

Marc Marquez's crash in Sunday's race at Mugello pic.twitter.com/xetXAbNP0J — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) June 11, 2023

pecco bagnaia gp mugello 3

[…]

I fratelli Marquez, hanno lasciato il Mugello con un pungo di mosche: Marc è caduto al 6° giro, Alex quando ne mancavano 9 al traguardo. Entrambi si stavano giocando l’ultimo gradino del podio in quel momento.

