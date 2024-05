9 mag 2024 13:29

DUE MILIARDI DI EURO PER NON VINCERE UNA MAZZA! - COME OGNI ANNO, IL PSG SPENDE, SPANDE, MA ALLA FINE NON RIESCE A VINCERE LA CHAMPIONS - DALL'INIZIO DELLA SUA GESTIONE NEL 2011, SI STIMA CHE IL PRESIDENTE NASSER AL-KHELAIFI ABBIA PERSO CIRCA 500MILA EURO AL GIORNO, CON OLTRE 2 MILIARDI DI EURO SPESI SUL MERCATO, IL TUTTO PER PORTARSI A CASA 10 CAMPIONATI E QUALCHE COPPA NAZIONALE - E LA PROSSIMA STAGIONE SARA' ANCORA PIU' COMPLICATA SENZA MBAPPE'...