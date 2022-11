9 nov 2022 11:13

DUE DI PIQUÉ - IL 2022 È STATO UN ANNO DA DIMENTICARE PER IL DIFENSORE BLAGURANA: DOPO LA ROTTURA DA SOAP CON SHAKIRA E GLI SCAZZI CON XAVI, PIQUE' NON GIOCHERÀ LA SUA ULTIMA PARTITA IN CARRIERA - LO SPAGNOLO HA RIMEDIATO UN’ESPULSIONE DALLA PANCHINA, AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO DELLA PARTITA CONTRO L'OSASUNA, PER ESSERE ANDATO A PROTESTARE CON L'ARBITRO, CHE AVEVA ESPULSO LEWANDOWSKI DOPO MEZZ'ORA - DIETRO ALLA SCELTA DEL RITIRO DI PIQUÉ CI SAREBBE ANCHE LA NUOVA LEGGE DELLO SPORT IN SPAGNA, CHE...