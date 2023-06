DULCIS IN PAFUNDI - SIMONE PAFUNDI HA TRASCINATO, INSIEME A CASADEI, IN FINALE MONDIALE L'UNDER 20 - A DIFFERENZA DEI SUOI COLLEGHI, IL TALENTINO DELL'UDINESE HA GIÀ ESORDITO IN NAZIONALE MAGGIORE - IL PRIMO A NOTARLO È STATO PROPRIO ROBERTO MANCINI, CHE L'HA FATTO DEBUTTARE A 16 ANNI NELLA PARTITA CONTRO L'ALBANIA - NONOSTANTE GLI ELOGI, PAFUNDI NON È ANCORA RIUSCITO A IMPORSI NELL'UDINESE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Furio Zara per www.corriere.it

[…] Simone Pafundi […] ha segnato un gol capolavoro - una punizione con il goniometro - contro la Corea al Mondiale Under 20 e ha spinto l’Italia in finale: si gioca domenica contro l'Uruguay (diretta su Rai 2 dalle ore 23). […] Pafundi in campo è sempre stato quello indicato con il dito. Da quando gioca lo accompagna la responsabilità del predestinato[…]

A sedici ha esordito in Serie A con l’Udinese - maggio 2022, in un Salernitana-Udinese 0-4, sostituendo nel finale Pereyra - e qualche mese dopo in Nazionale, a novembre, contro l’Albania, a Tirana, questa volta entrando in campo in luogo di Verratti. […] Aveva 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Debutto storico. Primo calciatore a esordire con l’Italia prima di compiere 17 anni nell’ultimo secolo di storia azzurra. […]

A quella stessa età Gianni Rivera aveva esordito con l’Alessandria in Serie A, Ale Del Piero faceva meraviglie nelle giovanili del Padova, Francesco Totti si alzava dalla panchina dello stadio Rigamonti di Brescia e per la prima volta metteva piede in campo in Serie A, Roberto Mancini folleggiava con il Bologna, Paolo Maldini che il talento può essere anche una questione di dna, ma poi devi arrangiarti e dimostrare agli altri che sei tu quello nello specchio, non il riflesso di tuo padre. […] Pafundi è l’inizio di una storia. La sua, quella di una nuova generazione, chissà: Baldanzi, Casadei, Desplanches, Prati. E Pafundi. Chiedere è lecito, dargli tempo è doveroso.

[…]è il riassunto di un’emigrazione, che già di per sé contempla un traguardo. Nato a Monfalcone, profondo Nord, figlio di genitori napoletani che si sono trasferiti in Friuli. In tutte le categorie in cui gioca è sempre il più giovane. Non gli pesa, diventa una consuetudine. A otto anni lo prende l’Udinese.

Caratteristiche: piede mancino che ricama, movenze alla Messi, naturale attitudine al “dai e vai”. Dicono: è piccolo. Sperano: crescerà. No. Altezza di Pafundi, come da almanacco: un metro e sessantacinque. Classe pollicina. La gioventù è un dono, ma la precocità può rivelarsi piedistallo o buca. Dicono che il ragazzo sia tosto, già maturo, perfettamente consapevole di quello che può/deve fare. Sarà questione di pazienza e rimbalzi fortunati del destino. Ha giocato nove partite in Serie A, spezzoni per lo più. Undici con le nazionali, Under 16, 17, 20 e Nazionale maggiore. Siamo qui a parlare di un ragazzino che ha messo a referto una ventina di partite ufficiali. Pafundi ha tutta la vita davanti. […]

