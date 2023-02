DYBALA INTERROGATO DALLA GUARDIA DI FINANZA PER L’INCHIESTA PLUSVALENZE JUVENTUS: IL CALCIATORE, CHE È STATO ASCOLTATO PER UN'ORA E MEZZA, "COME PERSONA INFORMATA DEI FATTI, SI SAREBBE ACCORDATO CON I BIANCONERI PER AVERE 3 MILIONI DI EURO. GLI INQUIRENTI SOSPETTANO UNA SECONDA CARTA RONALDO - ORA L’ATTACCANTE GIALLOROSSO RISCHIA UN MESE DI SQUALIFICA

Il calciatore della Roma Paulo Dybala è stato interrogato ieri dalla Guardia di Finanza in relazione all’inchiesta Prisma che indaga sulle plusvalenze della Juventus. Dybala, che ha lasciato i bianconeri nella scorsa stagione, era stato già sentito dai magistrati per il patto sugli stipendi. «All’inizio la proposta era di rinunciare a quattro mesi di stipendio ma noi non eravamo d’accordo».

Poco dopo è uscito il comunato della Juve che confermava la rinuncia: «Era uscito un comunicato stampa e tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a quattro mesi di stipendio. Ma non che avevamo già l’accordo sulle tre mensilità, che erano certe». Successivamente l’allora capitano Giorgio Chiellini spiegò nell’ormai famosa chat di squadra che la rinuncia riguardava una sola mensilità anche se le comunicazioni al mercato lasciavano intendere qualcosa di diverso.

(...) Dai bianconeri è arrivata una proposta di risarcimento pari a 3 milioni che la Juventus ha inserito nel bilancio come fondo rischi. La cifra è molto vicina ai 3.783.502 euro che proprio Dybala avrebbe dovuto ricevere dopo la manovra stipendi. Che doveva essere regolata in due tranche. La prima gli sarebbe stata versata nel momento del rinnovo del contratto (poi non avvenuto). La seconda l’avrebbe dovuta ricevere con gli stipendi di gennaio e febbraio 2023.

È facile ipotizzare quindi che gli inquirenti pensino a un bis della carta Ronaldo. Ovvero quella che assicurava al fuoriclasse portoghese un pagamento anche in caso di cessione a titolo di incentivo all’esodo. La questione degli stipendi dei calciatori della Juventus è però importante perché anche loro rischiano una squalifica. L’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva vieta infatti oltre alle società anche ai calciatori di incassare compensi in violazione delle leggi federali. In questo caso si rischia una squalifica per un tempo non inferiore a un mese.

