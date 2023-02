ECCO ALTRI PARACULI CHE DIFENDONO I DIRITTI SOLO QUANDO E' COMODO - LA NAZIONALE AUSTRALIANA DI CRICKET CANCELLA LE PARTITE CONTRO L'AFGHANISTAN PER CONTESTARE LE RESTRIZIONI DEI TALEBANI VERSO LE DONNE - LA PROTESTA DEI GIOCATORI AFGHANI: "LA DECISIONE AVRÀ UN IMPATTO NEGATIVO SULLO SVILUPPO E SULLA CRESCITA DELLO SPORT NEL PAESE" - COME MAI GLI AUSTRALIANI NON HANNO FATTO LO STESSO QUANDO DOVEVANO ANDARE A GIOCARE IN QATAR?

Estratto dell'articolo di Barbara Schiavulli per “la Repubblica”

[…] Se in Italia tutto si ferma per il calcio, in Afghanistan accade per il cricket. […] Anche perché da quando i talebani hanno preso il potere nell’agosto 2021, non è rimasto altro tipo di intrattenimento per la popolazione. […] È tutto vietato in questo momento, tranne appunto il cricket, […]. Anche per questo, la gioia degli afghani di aver scalato le classifiche, fino ad essere tra i migliori al mondo, è una soddisfazione che non ha prezzo.

Il mese prossimo la squadra nazionale maschile afghana (alle donne è vietato fare sport) avrebbe dovuto giocare una serie di partite negli Emirati Arabi Uniti contro l’Australia, ma per protestare contro le restrizioni dei talebani verso le donne e le ragazze che non possono lavorare né studiare, il team di Camberra si è ritirato. […]«La decisione di ritirarsi è ingiusta e inaspettata e avrà un impatto negativo sullo sviluppo e sulla crescita del cricket in Afghanistan, oltre a influenzare l’amore e la passione del nostro popolo per il gioco che ha portato unità e orgoglio nazionale », ha risposto il comitato sportivo di Kabul .

«Il cricket è l’unica speranza per il Paese. Tenete la politica fuori da tutto questo», ha twittato Rashid Khan, il giocatore di cricket più famoso dell’Afghanistan. «Una parte di me capisce quello che sta succedendo, siamo stati i primi a scrivere sui social personali che cosa pensavamo della condizione delle donne in Afghanistan – ci racconta Ashmatullah Shahidi, il capitano della squadra […] – tutti noi abbiamo figlie e sappiamo quanto sia importante lo studio. Ma guardatela dal nostro punto di vista: ogni volta che scendiamo in campo e segniamo un punto, ogni afghano, uomo o donna che sia, è felice». Così, in un Paese isolato, povero, in balia della fame e della mancanza di diritti, quella pallina perfetta lanciata o presa sembra essere diventata l’unica speranza . […]

