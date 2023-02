BENVENUTI A ZOMBIELAND – PHILADELPHIA STA AFFRONTANDO UNA DEVASTANTE EMERGENZA XILAZINA, UN TRANQUILLANTE PER ANIMALI UTILIZZATO PER “TAGLIARE” IL FENTANYL – CHI NE FA USO, SPESSO, SI RITROVA CON FERITE LACERANTI ALLE GAMBE CHE IMPEDISCONO DI CAMMINARE. LA TESTIMONIANZA DI DIPENDENTI E MEDICI: “A VOLTE CI VUOLE UN MESE PER FAR RIMARGINARE LE FERITE. ALTRE VOLTE SI AGGRAVANO AL PUNTO CHE…”