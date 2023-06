ECCO A COSA SERVE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: A BLOCCARE GLI INSULTI DEI TIFOSI SUI SOCIAL – DURANTE L’ULTIMO MONDIALE, LA FIFA HA REGISTRATO 20 MILA POST DI MINACCE E IMPROPERI, MOLTI DEI QUALI A SFONDO RAZZISTA O SESSISTA. OFFESE CHE A LORO VOLTA HANNO GENERATO MILIONI DI COMMENTI, 287 MILA CANCELLATI PRIMA DI ARRIVARE AL DESTINATARIO, 434 MILA PESCATI DALL'ALGORITMO E MESSI SOTTO ANALISI GRAZIE AL SISTEMA ELABORATO DALLA FIFA – DITE A MUSK CHE LA PIATTAFORMA PIÙ USATA DA CHI VUOLE INSULTARE È TWITTER...

Bersagli mobili. Gli atleti attirano insulti, i calciatori più degli altri e in un singolo Mondiale, in un mese di partite, le 32 squadre presenti in Qatar hanno ricevuto almeno 19.636 post scritti per ferire e destabilizzare: offese che a loro volta hanno generato milioni di commenti, 287 mila cancellati prima di arrivare al destinatario, 434 mila pescati dall'algoritmo e messi sotto analisi grazie al sistema elaborato dalla Fifa e dal sindacato Fifpro per affrontare il problema.

Ora che ci sono per la prima volta dei dati certi, esiste anche la definizione di un mondo fino a qui liquidato come inevitabile contorno di ogni evento pubblico, ombra molesta di qualsiasi personaggio conosciuto. I social lasciano viaggiare il meglio e il peggio in libertà, flirtano con l'anonimato e sono canali ideali per gli sfoghi dei frustrati e dietro questa semplice, scontata, constatazione, si è sempre chiuso il dibattito.

I numeri raccolti dicono che la piattaforma più usata da chi vuole insultare è Twitter, che più si va avanti nel torneo e più le provocazioni si fanno crudeli, che il peggio arriva quando partono i rigori e davanti all'errore non c'è pietà. Chi sbaglia non si prende dell'idiota, viene sommerso da attacchi discriminatori e verso ogni fronte: nazione rappresentata, nazione di origine, nazione del campionato di appartenenza, sesso e sessualità, genere, omofobia spinta, islamofobia massiccia. Un catalogo degli orrori in cui entrano sproloqui a tema disabilità, antisemitismo e il livello di ferocia sale.

La partita più abusata è Inghilterra-Francia, quarti di finale in cui escono gli inglesi e vanno avanti i francesi destinati a diventare i più massacrati. E più le eliminazioni si fanno dolorose, più alcuni singoli diventano target, facce ideali sulle quali dirigere esplosioni di meschinità. […]

La maggioranza del marciume arriva da Europa e Sudamerica, i due continenti originano il 74 per cento del totale delle ingiurie, Africa e Nordamerica si fermano all'8 per cento dei mandanti, l'Asia ne genera il 10 per cento. Ognuno degli 864 giocatori monitorati (insieme agli arbitri e a altre figuri ufficiali) raccoglie epiteti specifici e continui, alcuni si sarebbero trovati in una tempesta di aggressività se avessero letto ogni frase vomitata per colpirli.

Tik Tok si muove ancora poco in questo massacro, anche se in generale le piattaforme fanno pochissimo per limitare i danni. Qualcuno ha anticorpi minimi e i cinguettii di Musk rivendicano la libertà assoluta. La Fifa ha avviato il sistema e lo userà anche per il Mondiale femminile che parte il 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. […]

