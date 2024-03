ECCO UN MODO PER SMONTARE LE POLEMICHE SUGLI ARBITRI - DURANTE LA PARTITA DI BUNDESLIGA TRA EINTRACHT E WOLFSBURG E' STATA UTILIZZATA PER LA PRIMA VOLTA LA "REFCAM", UNA TELECAMERA CHE PERMETTE AGLI SPETTATORI DI VEDERE IL MATCH DAL PUNTO DI VISTA DELL'ARBITRO - PER L'ESPERIMENTO È STATO DESIGNATO IL TEDESCO DANIEL SCHLAGER, CHE HA RIPRESO LE IMMAGINI GRAZIE A UNA TELECAMERA SPECIALE FISSATA ALLE CUFFIE, MENTRE UN COLLEGAMENTO AUDIO HA PERMESSO DI RIPRODURRE LE CONVERSAZIONI IN CAMPO… - VIDEO

(ANSA) - Vedere una partita di calcio come la vede e la vive l'arbitro in campo, ora si può. E' quanto successo per la prima volta in Bundesliga alla 23/a giornata della stagione 2023/24, nel pareggio per 2-2 tra Eintracht Francoforte e Wolfsburg. Il direttore di gara designato per l'esperimento è stato il tedesco Daniel Schlager che ha avuto molto da fare tra gol, le ammonizioni e pareggio nei minuti di recupero.

Le immagini non sono state incluse nella diretta né nei riassunti delle partite. Il materiale registrato è stato utilizzato per un reportage di circa mezz'ora intitolato "Referees Mic'd up - Bundesliga", prodotto dalla DFL e messo a disposizione dei suoi media partner nazionali e internazionali per la diffusione.

Tecnicamente l'inedita ripresa della partita è stata resa possibile da una telecamera speciale fissata alle cuffie dell'arbitro per filmare la partita dal suo punto di vista. Un collegamento audio viene utilizzato anche per riprodurre le conversazioni dell'arbitro in campo e fornire agli spettatori di tutto il mondo ulteriori informazioni sul lavoro di un ufficiale di gara.

