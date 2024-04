ECCOLO IL CALCIO USA E… GEDDA! - ALTRO CHE "CAMPIONATO DEL FUTURO": NONOSTANTE LE SPESE FOLLI PER CONVINCERE I CAMPIONI A SVERNARE IN ARABIA, LA SAUDI PRO LEAGUE È UN FLOP CLAMOROSO E NESSUNO SE LO GUARDA - I NUMERI SONO IMPIETOSI: LA MEDIA SPETTATORI È SCESA DALLE 10.197 PRESENZE DELLA STAGIONE SCORSA ALLE 8.400 DI QUELLA IN CORSO E LA MAGGIOR PARTE DEI CLUB GIOCA IN STADI SEMI-DESERTI - VA PEGGIO ANCHE ALL'ESTERO, CON I CANALI CHE TRASMETTONO LE PARTITE CHE...

Estratto dell'articolo di Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

Dunque c’è speranza: che non siano sempre i soldi alla fine a vincere. Dal mondo del calcio la bella notizia – che ormai possiamo dare per certa – è che la Saudi League, il campionato di calcio arabo su cui in estate scorsero fiumi d’inchiostro dopo l’incetta di campioni (da Ronaldo a Benzema, da Neymar a Firmino, da Manè a Milinkovic Savic, da Henderson a Brozovic) fatta dagli sceicchi sauditi negli shop dei più importanti club europei, a distanza di nove mesi non interessa nessuno, né in Arabia né in nessun’altraparte del mondo: siamo dunque di fronte al disvelamento di un bluff colossale, a una delle più grandi baracconate del secolo.

[…] Per quanto incredibile possa sembrare, la media-spettatori del campionato è scesa dalle 10.197 presenze della stagione scorsa alle 8.400 di quella in corso, la stagione del (mancato) boom. […] anche i club “governativi” che vanno per la maggiore e hanno stadi da 50-60 mila posti come l’Al-Ittihad, l’Al-Hilal e l’Al-Nassr giocano regolarmente in impianti semi-deserti: per la frustrazione di tutti, a cominciare da Ronaldo che passa ormai da una crisi di nervi all’altra.

[…] La verità è che possono anche darti 200 milioni all’anno – l’ingaggio che l’Al-Nassr riconosce a Ronaldo –, ma se ti ritrovi a giocare in un baraccone insulso e sgangherato, far finta di niente non è facile.

[…] La depressione da Saudi League prima o poi colpisce tutti: a cominciare da Benzema, il bomber francese ex Pallone d’Oro cui l’Al-Ittihad dà 100 milioni all’anno e che vive praticamente in aereo tant’è forte il bisogno di fuga in Europa che Karim fin da subito ha cominciato ad avvertire. Due tv italiane, LA7 e Sportitalia, avevano avuto la pensata di acquistare i diritti della Saudi League che tanto interesse pareva smuovere: 250 mila euro a stagione, sembrava un’occasione. Risultato: le partite del campionato arabo fanno meno ascolti del segnale orario.

