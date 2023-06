9 giu 2023 15:20

PER EDUCARE I CALCIATORI BIMBIMINKIA, ROBERTO MANCINI HA DOVUTO CHIAMARE UN PEDAGOGISTA - SI TRATTA DI GIULIANO BERGAMASCHI, BRACCIO DESTRO DI FEFÈ DE GIORGI NELL'ITALVOLLEY CAMPIONE DEL MONDO E D'EUROPA: "SONO QUI PER FAR SÌ CHE CRESCA LA POTENZIALITÀ DELLE PERSONE E PER VALORIZZARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA MAGLIA. VORREI ESSERE UTILE, NON DARE GIUDIZI..."