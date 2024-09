18 set 2024 12:03

EDUCAZIONE ALLA DJOKOVIC! "NIENTE CELLULARE AI MIEI FIGLI, NON DEVONO SEGUIRE IL GREGGE" - IN UN'INTERVISTA ALLA TV SERBA, NOLE HA RIVELATO I SACRIFICI FATTI PER RECUPERARE DALL'INFORTUNIO PATITO A PARIGI E HA SPIEGATO PERCHÉ I SUOI FIGLI DI 10 E 7 ANNI NON HANNO UNO SMARTPHONE: "E' IMPORTANTE CHE ACQUISISCANO CONSAPEVOLEZZA SU QUELLO CHE ACCADE INTORNO A NOI” - LA PETIZIONE IN ITALIA PER VIETARE L’USO DI SMARTPHONE AI MINORI DI 14 ANNI…