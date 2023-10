EDUCAZIONE SPALLETTIANA: CHI NON VIENE CONVOCATO, DEVE STUDIARE! - IL NEO-C.T. DELLA NAZIONALE HA SCELTO DI EVITARE LE MAXI-CONVOCAZIONI AMATE DA MANCINI - "LUCIO" HA DECISO DI PUNTARE SU UN GRUPPO COMPATTO, CON ALTRI GIOCATORI IN "STAND BY" IN CASO DI FORFAIT ALL'ULTIMO MINUTO - QUELLI CHE RESTANO A CASA, MA CHE SONO NEL GIRO AZZURRO, RICEVERANNO DEI VIDEO CON LE INDICAZIONI TATTICHE COSI' DA ESSERE PRONTI IN FUTURO…

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per www.lastampa.it

LUCIANO SPALLETTI

[…] Le convocazioni extralarge di chi ha preceduto Luciano Spalletti sulla panchina azzurra non ci sono più perché con il nuovo ct c’è una Nazionale che lavora da casa. […] Spalletti non supera quota trenta sul campo, va oltre con cinque, sei nomi tenuti in stand by e pronti a varcare i cancelli di casa Italia se dovesse essere necessario.

[…] Così meglio far studiare gli assenti, ma nel radar del ct, da casa e davanti a video di tattica spediti dallo staff dell’Italia all’indirizzo di quei giocatori graditi e allertati per le prossime partite o in caso di defezioni improvvise del gruppo iniziale.

luciano spalletti

Movimenti, scatti, linee. Per i difensori abituati ad un sistema a tre, ecco i filmati di ciò che può cambiare una volta con la maglia azzurra addosso. Per i centrocampisti, idem. Per gli attaccanti, il modo di pensare e concludere. […]

luciano spalletti con la nazionale italiana 3

L’età, per Spalletti, conta fino ad un certo punto: i giovani bravi verranno convocati, ma un passo alla volta e non troppi insieme. Restare fuori non è una bocciatura, lo dicono tutti i ct, lo dimostra con i fatti il nuovo corso: restare fuori può anche trasformarsi in una serie di lezioni in quello che sta diventando lo smart working della Nazionale. […]

