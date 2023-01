GLI EFFETTI DEVASTANTI DEL MONDIALE SUL PSG – MENTRE MESSI È ANCORA IN VACANZA DOPO IL SUCCESSO IN QATAR, IL PARIS SAINT-GERMAIN È CROLLATO ROVINOSAMENTE IN CASA DEL LENS SECONDO IN CLASSIFICA - CON NEYMAR CHE È TORNATO E SUBITO SI È FATTO ESPELLERE (PER ANDARE A FESTEGGIARE IL CAPODANNO IN BRASILE?), A TIRARE LA CARRETTA A PARIGI È RIMASTO SOLO MBAPPÉ – VIDEO

Tre giorni dopo la finale di Doha, mercoledì 21 dicembre, c’era già gente reduce dal Qatar che giocava e segnava, per la precisione Eriksen e Rashford con il Manchester United. E non è passato molto tempo per vedere subito in campo il primo finalista, Saliba, titolare in Arsenal-West Ham il giorno di Santo Stefano così come Varane l’indomani in United-Nottingham Forest e soprattutto Mbabbé il 28 dicembre in Psg-Strasburgo [...]

Niente vacanze per Mbappé & C

In pratica i francesi non hanno staccato, se non quelli che provengono da Serie A e Bundesliga, gli unici due campionati che debbono ancora rimettersi in moto. Ma se per i tedeschi la lunga pausa invernale è una prassi (il loro torneo è a 18 squadre, se lo possono permettere), noi ce la siamo presa davvero con molta calma, permettendo ai Bleus di godersi la giusta pausa (Giroud, Théo e Rabiot sono tornati da poco ma dovrebbero essere pronti per mercoledì) e agli argentini di svernare un poco a casa loro, per lo meno a Di Maria e Paredes, gli ultimi a riprendere il lavoro oltre a Messi che però se lo può permettere, se non altro perché nella prima parte della stagione al Psg non ha fatto mancare niente.

Messi e gli argentini che devono ancora ricominciare

Gli argentini, in ogni caso, se la sono presa molto più comoda dei francesi. Soltanto Acuña, Otamendi, Fernandez, Foyth e Romero sono già scesi in campo, a dimostrazione che probabilmente l’Argentina ha vinto la Coppa del mondo anche perché i suoi giocatori hanno dedicato a quella tutte le loro attenzioni, anche perché meno coinvolti – al contrario dei francesi – dal calcio di altissimo livello. [...]

L’effetto Qatar sul Psg

Non è un caso che nelle due partite finora disputate, il migliore del Psg sia sempre stato Mbappé, anche se i parigini sono la formazione che ha subito i peggiori effetti post mondiali: Neymar è tornato e si è subito fatto espellere, Messi sta ancora riposando e così la squadra degli emiri è caduta rovinosamente in casa del Lens secondo in classifica, che di reduci dal Qatar ne aveva soltanto tre (il portiere ghanese Samba, il polacco Frankowski e il belga Openda) e ha potuto stroncare i parigini sul piano del ritmo, un ritmo che il solo Mbappé ha retto. Ora il Lens è a -4 dal Psg: non vincerà la Ligue 1, ma vuoi mettere la soddisfazione per avere girato a proprio vantaggio la pausa mondiale?

