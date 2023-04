EFFETTO SERRA – IL QUARTO UOMO DI CREMONESE-ROMA, MARCO SERRA, È STATO DEFERITO DALLA PROCURA FEDERALE PER LA LITE CON JOSE' MOURINHO. È STATO RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI “COMPORTAMENTO INOPPORTUNO, INGIURIOSO E OFFENSIVO DELLE PAROLE UTILIZZATE” – LA RICOSTRUZIONI DELLA PROCURA CONFERMA CHE SERRA HA DETTO AL TECNICO PORTOGHESE “TI STANNO PRENDENDO TUTTI PER IL CULO. VAI A CASA, VAI A CASA” – VIDEO

1 – CALCIO: LITE MOURINHO-SERRA, DEFERITO IL DIRETTORE DI GARA

(ANSA) - Marco Serra, IV Uomo di Cremonese-Roma, è stato deferito dalla procura federale dopo la lite con Josè Mourinho. Lo apprende l'ANSA. L'indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita dello Special One in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso del direttore di gara nei suoi confronti.

Le indagini della procura federale hanno rilevato da parte di Serra la violazione dell'art 4 del codice di giustizia sportivo e del Codice deontologico degli associati AIA, con il IV Uomo di Cremona che viene dunque accusato di "comportamento inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate", si legge nell'atto di deferimento.

Le ricostruzioni della procura, inoltre, hanno confermato che a Mourinho, avvicinatosi a Serra per chiedere chiarimenti su una decisione arbitrale durante il secondo tempo di Cremonese-Roma, sono state rivolte "le seguenti testuali parole: 'Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa'". Ora sarà il Tribunale Federale Nazionale a dover giudicare dopo il deferimento di Serra. (ANSA).

2 – CALCIO: DIFENSORE SERRA, È UN DEFERIMENTO COATTO E INUTILE

(ANSA) - "Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata della Procura Federale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l'inchiesta né si è confrontato con Serra e con la sua difesa". Lo dice l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell'arbitro Marco Serra, commentandone il deferimento per la lite con Mourinho, dopo che inizialmente l'ufficio voleva chiedere l'archiviazione, ma la Procura generale dello sport ha poi invitato la stessa procura federale a "insistere per il deferimento".

"Marco, sentito dal dottor Chinè, ha portato elementi chiari e convincenti a supporto della sua verità - ha spiegato il legale -, negando recisamente le frasi contestate, ma dicendosi comunque dispiaciuto per quel proprio atteggiamento che, nel complesso, ha riconosciuto essere imperfetto; mentre da parte mia si sono mossi rilievi procedurali dirimenti. Ed ora vediamo un deferimento coatto, con il termine per avviarlo già scaduto irrimediabilmente da tempo, quindi inutile prima che infondato; mi dispiace per Marco ma anche per chi ha lavorato bene in ambito investigativo", aggiunge Bordoni.

"Se mister Mourinho lo vorrà, potremo comunque organizzare un incontro con Serra, per una stretta di mano fra sportivi che vada oltre, nel nome del calcio e dei valori nei quali vogliamo ancora riconoscerci", conclude l'avvocato

