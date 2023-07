2 lug 2023 16:30

EFFETTO SERRA! – L’ARBITRO MARCO SERRA SI DIFENDE DALL’ESCLUSIONE DA PARTE DELL’AIA IN SEGUITO ALLO SCAZZO CON MOURINHO DURANTE CREMONESE ROMA: “SONO MOLTO PIÙ EDUCATO DI COME VENGO DIPINTO” (MA NON È LO STESSO SERRA CHE AVEVA DETTO A MOU: “TI STANNO PRENDENDO TUTTI PER IL CULO. VAI A CASA”?) – IL FISCHIETTO DI TORINO INIZIERÀ UNA NUOVA CARRIERA AL VAR, I FATTI DI CREMONA SONO STATI LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO, VISTO CHE I PUNTEGGI TECNICI DI SERRA ERANO DA TEMPO AL LIMITE DELLA SUFFICIENZA...