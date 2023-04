EFFETTO SERRA: SCOPPIA DI NUOVO IL CAOS CON L'ARBITRO MARCO SERRA DOPO IL CASO MOURINHO. IN VENEZIA-COMO ESPELLE IL TECNICO DEI LAGUNARI VANOLI: I COLLABORATORI DELL'ALLENATORE HANNO DOVUTO TRATTENERLO PER EVITARE IL PEGGIO - VIDEO

Estratto da corrieredellosport.it

Venezia-Como: scoppia di nuovo il caos con l'arbitro Marco Serra. Il direttore di gara di Torino, che era tornato a dirigere una partita dopo il deferimento per il caso Mourinho avvenuto in Cremonese-Roma, ha espulso per doppia ammonizione il tecnico dei lagunari Vanoli, che non ha trattenuto al sua rabbia trasformandosi in una vera e propria furia: i suoi collaboratori lo hanno dovuto trattenere per evitare il peggio.

La ricostruzione dell'accaduto durante Venezia-Como

Il Venezia, al termine del primo tempo della partita con il Como, era riuscito a trovare il momentaneo 1-1. Durante i festeggiamenti per la rete segnata, è accaduto qualcosa sulla panchina dei lagunari, forse qualche parola di troppo volata nei confronti dell'arbitro Serra. A quel punto il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo per il tecnico Vanoli, e poi, poco dopo, la seconda ammonizione e la conseguente espulsione.

A quel punto l'allenatore del Venezia è andato su tutte le furie, venendo trattenuto a stento dai suoi collaboratori. Il match è stato vinto dal Venezia per 3-2.

