11 gen 2024 12:14

ELLY, PREPARA LE VALIGIE! GENTILONI ANNUNCIA: “NON MI CANDIDERÒ AL PARLAMENTO EUROPEO. LA MIA INTENZIONE È TORNARE IN ITALIA” – IL FANTASMA DER “MOVIOLA” INCOMBE SULLA SCHLEIN: I CATTOLICI PIDDINI (O QUEL CHE NE RIMANE) SONO PRONTI, COME DAGO DIXIT, A LANCIARE IL COMMISSARIO UE COME NUOVO LEADER DOPO LE EUROPEE…