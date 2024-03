14 mar 2024 15:50

EMERGONO ALTRI RETROSCENA SUL CASO DELLA DIPENDENTE DELLA ROMA LICENZIATA PER UN VIDEO HOT - DOPO IL RACCONTO DEL "FATTO", IL "CORSPORT" SCODELLA NUOVE INDISCREZIONI: UN CALCIATORE DELLE GIOVANILI, STRANIERO, LE AVREBBE SOTTRATTO DALLO SMARTPHONE UN VIDEO IN CUI ERA IN INTIMITÀ CON IL FIDANZATO, ANCH’EGLI DIPENDENTE DELLA ROMA, CHE DELLA IMPIEGATA ERA IL “CAPO”. SU RICHIESTA DELL’ALLORA GM TIAGO PINTO I DUE SAREBBERO STATI MANDATI VIA. NON PER LA DIFFUSIONE DEL VIDEO, MA PERCHÉ ALL'INTERNO DEL VIDEO STESSO ERANO PRESENTI DISCORSI CHE VIOLAVANO L'ETICA PROFESSIONALE (I DUE AVREBBERO INSULTATO LO STESSO TIAGO PINTO...)