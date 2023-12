EMERY PER SEMPRE! L’ASTON VILLA DEL MAGO EMERY DISTRUGGE IL CITY DI GUARDIOLA E LANCIA L’ASSALTO ALLA PREMIER (E’ A SOLI QUATTRO PUNTI DALL’ARSENAL CAPOLISTA CHE AFFRONTERA’ DOMANI) - DOPO IL TOTTENHAM LA SQUADRA DI BIRMINGHAM, RIVELAZIONE DELLA PREMIER LEAGUE, HA DOMINATO ANCHE HAALAND E COMPAGNI. “SARÀ MOLTO, MOLTO, MOLTO DIFFICILE RIMANERE COSÌ IN ALTO”, SPIEGA EMERY. MA ZANIOLO, INTANTO, SOGNA DI GIOCARE IL PROSSIMO ANNO IN CHAMPIONS - VIDEO

Antonello Guerrera per la Repubblica - Estratti

EMERY ASTON VILLA

Prima giornata di Premier League. L’Aston Villa ne prende cinque al St James’ Park, in casa del Newcastle, segna anche Sandro Tonali all’esordio. Pare la premessa di una stagione sbiadita, sfiancante per i “villains”, dopo i disastri di Steven Gerrard della stagione passata e l’arrivo del salvatore Unai Emery. Eppure Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, a fine partita stupisce tutti: “Secondo me i villains non hanno giocato male, anzi. Se continuano così, faranno molto bene”. Sul serio?

Aston Villa e il dominio sul City di Guardiola

dibu martinez duran aston villa

Osservazioni profetiche. Perché oggi il Villa di Emery, ma anche di Nicolò Zaniolo, è al terzo posto. A soli quattro punti dall’Arsenal capolista. E due sere fa ha distrutto il Manchester City di Pep Guardiola, campione in carica e fresco di triplete. No, distrutto non è un eufemismo e nemmeno una esagerazione. Qualche statistica: il Villa ha tirato 22 volte contro 2 del City.

Un deficit di occasioni da gol mai visto né subito da Guardiola in 535 partite in Inghilterra. Anche perché, almeno in Premier League, con il catalano i citizens soltanto in 19 partite su 281 hanno fatto meno tiri della squadra avversaria. Non solo. L’Aston Villa ha conquistato la palla 13 volte nella metà campo avversaria. Altra “umiliazione” mai sostenuta dal Manchester di Guardiola in una partita di Premier League.

Il record di Emery con l’Aston Villa

ASTON VILLA

Dunque un match memorabile ma unico? Non è così. I Villains hanno vinto le ultime 14 partite consecutive in casa, record che non capitava dal 1903 nel massimo campionato in Inghilterra. L’ultima volta che la squadra di Emery, tra le prime 12 fondatrici del calcio oltremanica, è partita così bene - 10 vittorie su 15 - è accaduto oltre 40 anni fa. Ossia l’ultima volta che ha vinto il massimo campionato inglese nel 1980-81, per poi trionfare in un'incredibile Coppa campioni l’anno dopo. Da allora, i Villains non hanno vinto più nulla, a parte una coppa di Lega nel 1996 e un Intertoto nel 2001.

Aston Villa, la Champions nel mirino

Che cosa sta succedendo ora? A Birmingham si sta esultando cosi tanto che oramai si parla di obiettivo Champions League. Non lo fa Emery, per carità: “È un processo lungo. Sarà molto, molto, molto difficile rimanere così in alto”, avverte l’allenatore spagnolo. Eppure la squadra è uno spietato carrarmato, che combina velocità, scaltrezza, spavalderia e anche un po’ di fortuna. Due settimane fa, per esempio, i villains hanno battuto il Tottenham a Londra grazie a episodi favorevoli e i tanti infortuni degli Spurs. E anche il City aveva diverse defezioni, su tutte il lungodegente De Bruyne e Rodri

(...)

ZANIOLO EMERY ASTON VILLA