CI SIAMO FATTI SUPERARE DA TUTTI: PURE IL CANADA DÀ IL VIA LIBERA AL VACCINO PFIZER, LE PRIME DOSI LUNEDÌ - NON SOLO: IL VACCINO CINESE DI SINOPHARM È EFFICACE ALL'86%, SECONDO GLI ESPERIMENTI CONDOTTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI. COSA CHE LO RENDE UN POTENZIALE CANDIDATO PER MOLTI PAESI, SOPRATTUTTO QUELLI EMERGENTI CHE NON POSSONO ACCEDERE IMMEDIATAMENTE A QUELLI PIÙ COSTOSI, VISTO CHE SI PUÒ CONSERVARE IN UN NORMALE FRIGORIFERO