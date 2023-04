GLI EROI A SORPRESA DEL TENNIS ITALIANO: DOPO VAVASSORI, EXPLOIT DI MATTEO ARNALDI A MADRID: BATTE IL NUMERO 4 AL MONDO CASPER RUUD 6-3; 6-4 - AL TERZO TURNO TROVERÀ MUNAR. PASSO INDIETRO PER MUSETTI, ELIMINATO DA HANFMANN - ALCARAZ AVANTI IN RIMONTA...

Estratto dell’articolo di Francesco Sessa per gazzetta.it

Dopo Vavassori, Arnaldi. Due vittime d’eccellenza: Murray giovedì, oggi Ruud. A Madrid mancano Sinner e Berrettini, vero, ma il nostro tennis si difende con eroi a sorpresa: dopo il successo di Andrea sullo scozzese, il giovane Matteo (classe 2001) batte addirittura il numero 4 al mondo, giocatore che nel 2023 non sta mettendo in mostra il tennis solido e scomodo per tutti espresso l’anno scorso. Arnaldi vince in due set, 6-3 6-4: è la vittoria più importante della carriera, la terza a livello Atp dopo quelle con Paire al primo turno e, in precedenza, Munar a Barcellona. Proprio lo spagnolo, numero 88 al mondo, sarà l’avversario del sanremese al terzo turno: sognare ancora si può.

