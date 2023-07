31 lug 2023 13:43

ESSERE VELOCI A TROVARE SOLUZIONI A PROBLEMI COMPLESSI NON È UN SINTOMO DI INTELLIGENZA: LO DICE UNA RICERCA DEL “BERLIN INSTITUTE OF HEALTH AT CHARITÉ” CHE RIVELA COME CHI HA UN CERVELLO COMPLESSO, DI FRONTE A UNA QUESTIONE INGARBUGLIATA, RICERCA TANTE POSSIBILI STRADE, PROVANDO A EVITARE TRANELLI E FALSE PISTE – UNA VIA CHE, INEVITABILMENTE, RICHIEDE PIÙ TEMPO E IL RICORSO A QUELLA PARTE DEL CERVELLO CHE NON SI AFFIDA ALL’ISTINTO CHE…