ESTAMOS ALLEGRI! FLORENTINO PEREZ VUOLE MAX AL POSTO DI ZIDANE AL REAL. NEL 2018 "ACCIUGA" AVEVA DETTO NO ALLA “CASA BLANCA” PER RESTARE ALLA JUVE. L’ALTERNATIVA AL TECNICO LIVORNESE E’ LA BANDIERA MADRIDISTA RAUL - E ZIDANE? POTREBBE APPRODARE ALLA JUVE O FARE IL CT DELLA FRANCIA NEL POST DESCHAMPS - GATTUSO VERSO FIRENZE. DE ZERBI ALLO SHAKHTAR

MASSIMILIANO ALLEGRI

Eleonora Trotta per “il Messaggero”

Tanti movimenti, incastri e ritorni. Con diversi allenatori top ancora in ballo, nei giorni in cui Zidane valuta l'addio - per la seconda volta - al Real Madrid. Il valzer internazionale delle panchine è all'ultimo giro di pista e presto terminerà con qualche inevitabile sorpresa. Molto dipenderà dalla scelta del presidente Florentino Perez in trattativa, ormai da diverse settimane, con Raul e Massimiliano Allegri. I contatti con i due allenatori si sono intensificati dopo il saluto di Zizou.

Un addio non ancora ufficiale, ma atteso dai senatori e da quei tifosi che vedrebbero di buon occhio la promozione di Raul. Da parte sua, l'ex attaccante, classe 77, non vuole bruciarsi. Per questo motivo, ha trasmesso delle richieste precise sul rinnovamento della rosa. La trattativa proseguirà pure nelle prossime ore, con l'Eintracht Francoforte sempre spettatore interessato della vicenda e pronto ad ingaggiare Raul qualora dovesse mancare l'accordo con il Real.

allegri zidane

SCELTA REAL

Di pari passo, Florentino Perez prosegue le discussioni con l'entourage di Allegri, che proprio nel 2018 aveva rifiutato la panchina delle Merengues per restare alla Juventus. Un no storico, che all'epoca spiazzò i vertici del club. Ma la stima nei confronti del manager toscano è rimasta comunque immutata. Non solo Spagna, però.

allegri

L'ex bianconero ha anche due offerte dalla Premier e una proposta del Napoli (per ora respinta). Senza dimenticare l'eventualità Inter, in caso di clamoroso addio di Conte, e l'opzione Juve. Ma più di Agnelli è stato De Laurentiis a corteggiarlo, senza successo, negli ultimi giorni. Così, preso atto della volontà di Allegri il Napoli ha accelerato per Spalletti con cui c'è da tempo bozza di accordo: si tratta di un biennale più opzione, sui 3 milioni di euro a stagione.

L'allenatore di Certaldo ritiene la rosa azzurra molto competitiva e ha già dato delle indicazioni di massima sul calciomercato che vorrebbe. Intanto, Gattuso si avvicina alla Fiorentina di Commisso. Il tecnico calabrese (apprezzato pure da Lotito) ha dato la sua parola al patron americano, che gli ha offerto un ingaggio da top sui 3 milioni di euro all'anno.

BYE BYE SASSUOLO

zidane

De Zerbi si è invece promesso da diversi mesi allo Shakhtar Donetsk. Il tecnico bresciano è stato scelto per il suo calcio offensivo che si sposa alla perfezione con la vocazione tattica del club ucraino. Ieri, al termine della sfida con il Parma, il condottiero 41enne ha annunciato anche alla stampa il suo addio al Sassuolo. Italiano e Dionisi restano i preferiti dei neroverdi per la sua successione, mentre negli ultimi giorni si sono offerti anche Montella e Giampaolo.

zidane

CT FRANCIA

Tornando al futuro di Zidane, fonti vicine al francese parlano di una scelta rimandata. Resta l'opzione Juventus, ma c'è chi non esclude un futuro da ct per il post Deschamps. Chiusura sulle altre panchine: con la salvezza del Cagliari, è scattato il rinnovo di Semplici; il Torino pensa a Juric del Verona e la Sampdoria aspetta Ranieri. Inzaghi piace anche al Tottenham; Sarri, infine, resta in attesa di un progetto importante per tornare in pista.

rino gattuso foto mezzelani gmt002 zidane GATTUSO allegri