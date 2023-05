I GIOVANI DEVONO ASPETTARE (E GUADAGNARE POCO): L’ITALIA È OSTAGGIO DEI “VECCHI” – UN DIPENDENTE SOTTO I 35 ANNI GUADAGNA IN MEDIA IL 40% IN MENO RISPETTO A UN SUO COLLEGA OVER 55. IL MOTIVO? I GIOVANI NON RIESCONO A FARE CARRIERA PERCHÉ LE POSIZIONI MIGLIORI SONO OCCUPATE DAGLI “ANZIANI” CHE NON VOGLIONO MOLLARE LA PRESA E LASCIARE SPAZIO ALLE NUOVE GENERAZIONI CHE DOVRANNO SOSTITUIRLI (PRIMA O POI…)