EURO-FOCOLAIO! - DOPO IL CASO DELLO SPAGNOLO SERGIO BUSQUETS, CI SONO DUE POSITIVI ANCHE NELLA NAZIONALE SVEDESE: SONO DEJAN KULUSEVSKI E MATTIAS SVANBERG - LE DUE SQUADRE DOVREBBERO ESORDIRE UNA CONTRO L’ALTRA LUNEDÌ PROSSIMO NEL GRUPPO E, MA ORA CHE SI FA? LE AUTORITÀ SPAGNOLE HANNO DECISO DI VACCINARE DOMANI TUTTO IL GRUPPO, E SI RIMPALLANO LE RESPONSABILITÀ PER NON AVERCI PENSATO PRIMA…

Da www.lastampa.it

Dopo la positività al Covid di Dejan Kulusevski, nella nazionale svedese che sta preparando l'Europeo è emersa anche quella del centrocampista del Bologna Mattias Svanberg. Lo ha reso noto la federazione poco dopo l'annuncio del primo caso. I giocatori sono stati nuovamente testati e «quando sono arrivate le risposte si è scoperto che il test di Mattias Svanberg era positivo», ha reso noto in un comunicato la Federcalcio svedese, precisando che il giocatore è stato messo in isolamento.

Prima Sergio Busquets, ora Dejan Kulusevski: il covid-19 ha preso di mira due delle stelle di Spagna e Svezia, nazionali che guarda caso esordiranno una contro l'altra lunedì prossimo a Siviglia nel gruppo E dell'Europeo e che si trovano in una situazione di grande incertezza. Se a Madrid le polemiche dopo la positività del difensore catalano hanno oggi indotto le autorità a dare l'ok definitivo per vaccinare tutto il gruppo, poche ore dopo a Stoccolma è scoppiata la grana dello juventino, che viene isolato ma resta disponibile, nella speranza che possa giocare i successivi match.

Dopo la rinuncia di Zlatan Ibrahimovic, è comunque un brutto colpo per la squadra scandinava. Nei ritiri delle due squadre tutti i giocatori vengono testati a tappeto, nella speranza di non avere altre sorprese, ma si respira un'aria preoccupata.

Lo choc per la positività di Busquets e i timori di trovarsi una nazionale decimata hanno scosso le autorità spagnole, che hanno deciso di vaccinare domani tutto il gruppo della Roja. Una accelerazione legata alle polemiche e ai rimpalli di responsabilità montati tra domenica sera, alla positività del difensore catalano, e ieri. Ad annunciare il cambio di rotta è stato il ministro dello sport, José Manuel Rodriguez Uribes.

«Se il Consiglio della salute non porrà obiezioni, vacciniamo i giocatori mercoledì» ha detto il ministro ad una radio, aggiungendo che il presidente della Rfef, Luis Rubiales, ancora venerdì gli aveva fatto la richiesta, reindirizzata subito al ministro della Sanità. Uribes ha insistito che il vaccino era stato chiesto prima del caso Busquets, ma ovviamente la vicenda ha cambiato la prospettiva.

Il ministro ha anche sottolineato che quella per la nazionale è una «eccezione» allo standard spagnolo di vaccinazione, fatta per fasce di età, «perché i giocatori ci rappresentano». Nel ritiro della squadra agli ordini di Luis Enrique, vicino Madrid, finora i tamponi di controllo sono stati negativi. Il ct ha suddiviso la squadra in gruppetti di otto giocatori, per evitare ogni rischio, con l'intento di riunirli insieme non prima di giovedì. Nel frattempo, ai 24 convocati si sono aggiunte sei 'riserve': Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez, Raul Albiol e, solo oggi, il portiere Kepa.

Nessuna nuova convocazione, invece, da parte del ct svedese, Janne Andersson, che spera di riavere lo juventino disponibile già per la seconda partita del girone, con la Slovacchia. Prima del previsto trasferimento della nazionale da Stoccolma a Goteborg, il tecnico ha annunciato che Kulusevski sarebbe rimasto isolato nella capitale perché positivo. «Stamattina Dejan ci ha informato di avere sintomi di raffreddore - ha detto il medico della squadra -, è stato subito testato per il coronavirus ed è risultato positivo. Anche gli altri giocatori sono stati testati e aspettiamo i risultati». «E' una brutta notizia per noi ma soprattutto per lo stesso Dejan - il commento di Andersson -. Non chiameremo nessuna riserva, speriamo che possa rientrare in squadra più avanti».

